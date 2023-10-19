Минцифры предложит продлить нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ намерено ходатайствовать о продлении действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), будет обсуждать это с Минфином, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей ПАК, включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%.

"Финального решения нет, мы с Минфином будем обсуждать. Естественно, мы будем ходатайствать о продлении, но дальше – как правительство решит", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету в четверг.

Министр не уточнил, на какой срок планируется предложить продление льготы. Однако в марте газета "Ведомости" писала, что Минцифры РФ предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Соответствующее письмо замглавы министерства Александр Шойтов направил полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко, писала газета.

По словам Шадаева, эта льгота, введенная в 2022 году, "была сверхактуальной, и она отработала".

"В таких тяжелых условиях, начиная с 2022 года, компании смогли инвестировать в развитие собственного производства. У нас открываются новые большие заводы по производству "тяжелого" компьютерного оборудования, серверного, систем хранения данных, базовых станций. У нас 4 больших площадки открылось в прошлом и этом году. Это результат того, что мы смогли дать эту налоговую льготу", - сказал министр.

"Мы видим реальный эффект: объем реализации собственной продукции, отгрузки продукции, изготовленной российскими компаниями, услуг, оказанных собственными силами, вырос больше, чем на 20% за прошлый год. Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного железа – то самое железо, которое нам нужно для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОДы. В общем, хорошие очень результаты", - добавил глава Минцифры.