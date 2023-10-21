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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Ирак предупредил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти на рынки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Иракский премьер Мухаммед Шиа Ас-Судани заявил на саммите в Каире, что возможное расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в итоге скажется на поставках нефти на международный рынок.

"Премьер-министр Ирака в субботу сделал предупреждение, что, если война между Израилем и ХАМАС перекинется на другие страны региона, это окажет влияние на поставки нефти на международные рынки", - передает Associated Press.

По словам премьера, нынешний конфликт "повлияет на глобальную безопасность, будет способствовать эскалации разногласий в регионе, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономические кризисы и станет преддверием дальнейших конфликтов".

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Он призвал к немедленному прекращению огня и к обмену заключенными. Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали. Он также выступил против изгнания населения сектора Газа, пояснив, "что для палестинцев нет другого места, кроме их земли".

Открывавший саммит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также повторил позицию Каира о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он озвучил план действий, которые предполагает поставки помощи в сектор Газа, мирные переговоры между Израилем и палестинцами, создание палестинского государства в границах до Шестидневной войны 1967 года.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд тоже заявил о неприемлемости насильственного перемещения населения анклава. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас также выступил против попыток выселить жителей сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима. "Мы будем твердо стоять на наших землях", - заявил он на саммите.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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