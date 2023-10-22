Туристов снова эвакуируют из Версальского дворца из-за сообщения о теракте

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Французская полиция проводит в воскресенье эвакуацию туристов из Версальского дворца в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы, сообщает в воскресенье газета Le Figaro.

Это уже седьмой подобный инцидент в Версале за последние восемь дней, отмечает издание. Все предыдущие разы на территории дворцового комплекса не было обнаружено ничего подозрительного.

В частности, людей с территории комплекса пришлось эвакуировать в минувшую субботу. В общей сложности, территорию Версаля тогда спешно покинули около 10 тыс. человек.