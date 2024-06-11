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Из Версаля эвакуировали сотни человек из-за задымления

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Версале провели эвакуацию сотен посетителей из-за задымления и возможного пожара, сообщает BFMTV со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

На некоторых кадрах виден дым, поднимающийся с крыши одного из корпусов дворца, на крыше установлены леса. На место прибыли пожарные.

Микроблог Версаля подтвердил, что во дворце утром произошло задымление. Его быстро ликвидировали, эвакуацию в музее объяснили мерами предосторожности.

Сейчас Версаль и его парк снова открылись для посетителей.

Версаль Франция
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