Глава Минобороны Израиля допустил, что операция в Газе займет до трех месяцев

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что готовящаяся наземная операция израильской армии в секторе Газа может продлиться до трех месяцев и будет последней, если Израиль уничтожит ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

"Это должно быть последней наземной операцией в секторе Газа по той простой причине, что после нее не будет ХАМАС. Это займет месяц, два, три, но в конце концов ХАМАС исчезнет", - отметил Галант во время встречи с военными в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

"Прежде чем враг столкнется с бронетехникой и пехотой, он увидит бомбы военно-воздушных сил", - добавил глава израильского Минобороны.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. 19 октября Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.