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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Президент Израиля заявил, что бойцы ХАМАС имели инструкции по изготовлению химоружия

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

"Это материалы "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация). (...) Мы имеем дело с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), "Аль-Каидой" и ХАМАСОМ. Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые даны о том, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", - заявил Герцог в интервью SkyNews.

Президент Израиля продемонстрировал телеканалу документы, которые, по его словам, были обнаружены на USB-устройствах у представителей ХАМАС, вторгшихся в кибуц Беэри.

По словам Герцога, один из материалов, с инструкциями по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, взят у "Аль-Каиды".

Он добавил, что во время нападения ХАМАСА 7 октября Израиль столкнулся с "чистым злом, которое необходимо искоренить".

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Ицхак Герцог Израиль ХАМАС
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