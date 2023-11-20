Акции сегмента электромобилей Foxconn подешевели на 2,7% после IPO

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Акции Foxtron Vehicle Technologies, сегмента электромобилей тайваньского производителя электроники Foxconn, подешевели на 2,7% в первый день торгов на Тайбэйской бирже после IPO на 7,5 млрд новых тайваньских долларов ($240 млн).

В ходе торгов котировки бумаг Foxtron опускались на 9%, до 45,5 нового тайваньского доллара. На закрытие рынка их стоимость составила 48,65 доллара, согласно данным торгов. Цена IPO - 50 долларов за акцию.

Спад котировок указывает на обеспокоенность инвесторов в отношении способности компании выдержать конкуренцию на рынке электромобилей с учетом ее позднего выхода на него, пишет Financial Times.

Foxtron сообщала о получении более 9 тыс. заказов на свой первый электромобиль Model C. Завершение их исполнения ожидается к концу июня 2024 года.