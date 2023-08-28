Основатель Foxconn Терри Гоу намерен баллотироваться в президенты Тайваня

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Основатель тайваньской Foxconn Technology Терри Гоу объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня в качестве независимого кандидата на выборах, которые пройдут в январе 2024 года.

Гоу, которому в настоящее время 72 года, покинул пост главы Foxconn четыре года назад, но он по-прежнему является членом совета директоров и акционером компании.

Как и два других оппозиционных кандидата, Гоу возлагает ответственность на правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП) за усиление напряженности в отношениях Тайваня с Китаем и выступает за переговоры с КНР для сохранения мира, отмечает газета Financial Times.

Судя по опросам общественного мнения, вице-президент Тайваня Лай Чинг-тэ, являющийся кандидатом от ДПП, которая отстаивает статус Тайваня как независимой страны, получает поддержку от 33% до 40% избирателей.

Гоу, который отстает от двух других оппозиционных кандидатов, поддерживают 15% или меньше. Ему необходимо собрать 290 тыс. подписей избирателей, чтобы официально стать кандидатом в президенты.

Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и поставщиком Apple. Крупнейшие заводы компании находятся в материковом Китае.