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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Аргентине в воскресенье пройдут президентские выборы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Граждане Аргентины в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать президента страны.

Участки откроются в 8:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск).

В случае, если по итогам этого тура ни один из кандидатов не получит более 45% голосов или более 40% голосов с учетом, что отрыв от другого составляет более 10 процентных пунктов, то пройдет второй тур. Он может пройти 19 ноября.

За президентское кресло ведут борьбу три основных кандидата - 52-летний экономист Хавьер Милей от либертарианской партии "Свобода наступает", 51-летний министр экономики Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию "Союз ради родины", и 67-летняя бывшая министр безопасности Патрисия Буллрич от правой коалиции "Вместе за перемены".

Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу у Милея, но его отрыв незначительный. Второе место прочат Массе, третье - Буллрич.

Следующий президент Аргентины вступит в должность 10 декабря и пробудет на этом посту до конца 2027 года.

Избиратели в воскресенье также выберут 130 депутатов нижней палаты Национального конгресса Аргентины, а также 24 сенаторов.

В ходе президентской кампании Милей заявлял, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу.

Масса в одной из своих предвыборных речей заявил, что намерен двигаться к "экономической современности, очевидно, с бюджетным балансом и, очевидно, с накоплением валютных резервов". Он также подвергал критике планы Милея по долларизации экономики.

Буллрич в свою очередь обещала избирателям изменения, в частности предоставить правоохранительным органам больше полномочий для борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Она также заверила, что обеспечит в стране "мирное сосуществование" доллара и песо.

Аргентина переживает непростую экономическую ситуацию, инфляция составляет 138%.

Аргентина
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