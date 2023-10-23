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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Туроператоры отметили стабилизацию спроса на туры в Египет

Эксперты связывают недавний спад спроса с более выгодными предложениями по Турции, а не с конфликтом на Ближнем Востоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спрос и цены на туры в Египет начали стабилизироваться после снижения в середине октября, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Данные агрегатора пакетных туров "Слетать.ру" показывают снижение спроса на Египет с 11 по 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%. Ситуация стабилизировалась с 17 октября. Сейчас доля продаж по направлению вернулась к стабильным показателям начала октября", - говорится в сообщении.

В РСТ отмечают, что снижение стоимости туров стало закономерным ответом отельеров и туроператоров на падение спроса в рамках системы динамического ценообразования. С восстановлением спроса цена перестала снижаться.

"Большинство экспертов РСТ считают, что замедление динамики спроса на Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка - в первую очередь, более выгодными сезонными предложениями на отдых в Турции. По их прогнозу, в ближайшее время спрос и цены вернутся к уровню начала октября", - отмечают в РСТ.

Египет РСТ Турция
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