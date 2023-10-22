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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных
Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье в своем телеграм-канале выразила сожаление в связи с тем, что один из ее танков по ошибке выстрелил в военный пост Египта на границе с сектором Газа.

"Некоторое время назад танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал по египетскому посту, расположенному рядом с границей в районе кибуца Керем-Шалом. (...) ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с этим инцидентом", - говорится в сообщении израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что начали расследование инцидента.

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Хроника 07 – 22 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Египет
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