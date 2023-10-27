США и Израиль заверяют, что ЦАХАЛ не начинал масштабную наземную операцию в Газе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия, проводимые в ночь на субботу армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа не нужно считать началом масштабной наземной операции, заявили американские и израильские официальные лица.

Телеканал ABC News сообщает со ссылкой на источник в американском руководстве, что нынешние бои - ограниченная по масштабам боевая операция. Такую же позицию озвучил телеканалу и представитель ЦАХАЛ Петер Лернер.

Ранее в пятницу сообщалось об активизации ударов по северу сектора Газа.

Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные интенсифицировали боевые операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Он добавил, что сухопутные силы в ближайшие часы "расширят" действия. При этом Хагари не стал пояснять, станет ли это началом масштабной операции в Газе.

В свою очередь, в группировке ХАМАС заявили в пятницу вечером, что действительно вступили в бой с израильскими военными на территории сектора Газа.

В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции в секторе Газа. Каждый раз они заканчивались тем, что военные возвращались на израильскую территорию.