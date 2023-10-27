Израиль нанес мощные авиаудары по всему сектору Газа

Наземная часть военной операции ЦАХАЛа скоро будет расширена

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла в пятницу вечером ряд мощных авиаударов по сектору Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой заявления представителей ХАМАС. Сильнее всего от авиаударов пострадал север сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что в последние часы бомбардировки сектора Газа активизировались, кроме того, он сообщил о расширении наземной военной операции в ближайшее время. Наземные вылазки пехоты и танковых подразделений в сектор Газа продолжаются последние два дня.

Хагари также сообщил, что удары по Газе и северу сектора продолжатся, и призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора.

Утром в пятницу в воздух были подняты истребители после того, как над Красным морем была обнаружена "воздушная угроза", сообщали военные. ВВС Израиля перехватили "вражеские цели" до того, как они достигли израильского воздушного пространства.

Кроме того, Израиль и ХАМАС в течение пятницы спорили по поводу того, где находится база палестинской группировки.

Хагари заявил, что основная база операций ХАМАС находится в подземных сооружениях, расположенных под больницей "Шифа" - крупнейшим медицинским учреждением в городе Газа.

"У нас есть убедительные доказательства того, что сотни террористов хлынули в больницу, чтобы спрятаться там после совершенных ими 7 октября убийств", - заявил Хагари. ЦАХАЛ опубликовал снимки со спутника на которых, как заявили военные, указано, где находятся подземные командные центры ХАМАС. Вечером на брифинге Хагари сказал, что военным известно и о другой больнице, которая также служит группировке прикрытием.

В ХАМАС, со своей стороны, назвали ложными заявления ЦАХАЛ, заявив, что это предлог, чтобы бомбить больницу.

Ситуация оставалась напряженной в пятницу и на северной границе Израиля. "Хезболла" запустила противотанковые ракеты и открыла огонь из стрелкового оружия по позициям ЦАХАЛ. Израильские военные не пострадали и открыли ответный артиллерийский огонь. Также в ЦАХАЛ заявили, что несколько ракет, запущенных с территории Ливана в сторону Израиля, упали в Сирии.

На протяжении дня из сектора Газа несколько раз проводили ракетные обстрелы израильских городов. Несколько ракет разорвались в южном прибрежном городе Ашкелон, одна из них попала по дороге, еще одна - по балкону. Несколько ракет угрожали Тель-Авиву. Одна из них разорвалась в городском парке. Не менее четырех жителей Тель-Авива пострадали в результате этих обстрелов.

Помимо того, несколько ракет было запущено в сторону Ашдода, Рамат-Гана и других городов.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал более 250 объектов ХАМАС. Среди пораженных целей - туннели, оперативные командные центры и пусковые установки ХАМАС. Также был убит командир батальона "Южный Хан-Юнис" Мадхат Мабшер.

По данным военных, в заложниках у ХАМАС остаются 229 человек.