Израильская армия расширяет наземные действия на территории сектора Газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Проводимая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время на территории секатора Газа операция носит более масштабный характер, чем предпринимавшийся ранее рейды, заявил Axios представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны", - сказал он.

По словам Хагари, за последние несколько дней израильские сухопутные войска "провели ряд целенаправленных рейдов внутри сектора Газа с целью подготовки почвы для будущих этапов операции".

При этом он отметил, что ЦАХАЛ действует преимущественно на севере Газы и призвал мирных палестинцев, которые все еще остаются в этом районе, отправиться в южную часть сектора, "где гораздо безопаснее".

Портал пишет, что военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС заявило, что противостоит израильскому военному вторжению в город Бейт-Ханун на севере сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центре анклава.

Ранее американские и израильские официальные лица заявили, что боевые действия, предпринимаемые в ночь на субботу ЦАХАЛ на территории сектора Газа не нужно считать началом масштабной наземной операции.