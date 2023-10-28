Глава МИД КНР назвал целью визита в США скорейшую стабилизацию отношений

В ходе визита обсуждалась возможность встречи лидеров стран в ноябре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Состоявшаяся накануне встреча министра иностранных дел Китая Ван И с президентом США Джо Байденом, а также его переговоры с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном преследовали цели стабилизации отношений между двумя странами, сообщил МИД КНР в субботу.

"Ван И (...) сказал (Байдену - ИФ), что цель этого визита - наладить контакты с Соединенными Штатами, эффективно (...) продвигать китайско-американские отношения, чтобы остановить падение и стабилизировать их, вернуть на путь здорового и стабильного развития как можно скорее", - говорится в сообщении.

Ван И заявил, что соблюдение принципа "одного Китая" является "наиболее важной политической основой отношений между двумя странами", подчеркнув, что "вмешательство должно быть устранено".

В ходе переговоров с Салливаном стороны обсудили международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес, такие, как "китайско-американские отношения, обмены на высоком уровне между двумя странами и палестино-израильский конфликт".

"Обе стороны договорились работать сообща над реализацией встречи глав государств двух стран в Сан-Франциско (на саммите АТЭС в ноябре - ИФ)", - сообщил китайский МИД.

Ван И подчеркнул, что "самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является "независимость Тайваня", она же является "самой большой проблемой в китайско-американских отношениях".

Министр также изложил позицию Китая по вопросу Южно-Китайского моря.

В ходе переговоров с Блинкеном Ван И заявил, что "общие интересы Китая и Соединенных Штатов перевешивают различия и противоречия".

"Успех Китая и Соединенных Штатов - это скорее возможность, чем вызов друг другу. Способом взаимодействия великих держав должны быть диалог и сотрудничество, а не игры с нулевой суммой", - сказал китайский дипломат.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информированного источника сообщило ранее, что США и Китай договорились о проведении встречи.

"Обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении встречи во время саммита", - пишет агентство.

Источник агентства отметил, что "обе стороны пока не проработали детали относительно точного дня встречи, места ее проведения и другой логистики".