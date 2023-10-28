США и Китай договорились о встрече лидеров в ходе саммита АТЭС

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Пекин договорились о проведении встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщает Associated Press со ссылкой на информированного источника.

Договоренность стала результатом переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел КНР Ван И, который встречался Байденом, советником президента США на нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении встречи во время саммита", - пишет агентство.

Источник добавил, что "обе стороны пока не проработали детали относительно точного дня встречи, места ее проведения и другой логистики".

Как сообщает агентство Bloomberg, "высокопоставленные чиновники администрации, выступая на условиях анонимности, заявили, что обе стороны договорились продолжать поддерживать открытые линии связи между странами в развитие визита министра иностранных дел Китая Ван И на этой неделе".

В публикации отмечается, что чиновники администрации охарактеризовали переговоры с Ван И, которые продолжались более 6 часов, "как откровенные". Был затронут широкий круг вопросов между двумя странами, включая "озабоченность политикой Пекина в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, споры в Южно-Китайском море и усилия по борьбе с наркотиками".

По сообщению Белого дома, Салливан и Ван И "среди других тем провели откровенные, конструктивные и предметные дискуссии по ключевым вопросам двусторонних отношений между США и Китаем, конфликту между Израилем и ХАМАС, действиям России на Украине и вопросам, касающимся Тайваньского пролива.