США и Китай запланировали провести переговоры по ядерным вооружениям

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США намерены на следующей неделе провести с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.

Издание отметило, что Вашингтон хочет провести такие переговоры "на фоне растущей обеспокоенности по поводу ускоренного наращивания Пекином своего арсенала атомного оружия".

В то же время в сообщении говорится: "Цель обсуждений (...) состоит не в том, чтобы уменьшить размер китайского арсенала. Их цель в том, чтобы дать администрации Байдена лучшее представление о планах Китая после того, как Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что КНР производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось".

В октябре Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что в этом году Китай располагал примерно 500 ядерными боеголовками и планирует иметь более 1 тысячи к 2030 году, причем наращивание идет быстрее, чем ожидалось. У США имеется около 3,7 тысяч ядерных боеголовок, пишет Bloomberg.

СМИ напоминают, что Вашингтон и Пекин в настоящее время работают над организацией встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

The Washington Post сообщила, что США на переговорах будет представлять помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, Китай - директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

В сообщениях отмечается, что госдеп и Совет нацбезопасности США отказались комментировать данную информацию.