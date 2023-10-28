Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Власти Казахстана опровергли слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" другим инвесторам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В правительстве Казахстана опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" (АТМ) другим иностранным инвесторам.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

"В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в субботу в кабинете министров сообщили, что правительство завершает оформление сделки по передаче права собственности на "АрселорМиталл Темиртау" в пользу Республики Казахстан.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после очередной аварии на шахте АО "АМТ" поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

В субботу случилась очередная масштабная авария, на этот раз на шахте им. Костенко. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 21 горняка, поиски остальных продолжаются.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв пожара на шахте в Казахстане увеличилось до 21 человека

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Глава МИД КНР назвал целью визита в США скорейшую стабилизацию отношений

Что случилось этой ночью: суббота, 28 октября

Количество жертв взрыва в шахте в Казахстане достигло 16 горняков

Обострение палестино-израильского конфликта

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

В Казахстане семь горняков погибли из-за взрыва метана в шахте имени Костенко

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Мэн обнаружен мертвым

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия расширяет наземные действия на территории сектора Газа

США и Китай договорились о встрече лидеров в ходе саммита АТЭС

США и Китай договорились о встрече лидеров в ходе саммита АТЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });