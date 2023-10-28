Число жертв пожара на шахте в Казахстане увеличилось до 21 человека

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на шахте им.Костенко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) увеличилось до 21 человека, сообщила пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау".

"На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник в ночь на субботу.