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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Кабмин Казахстана прекращает сотрудничество с владельцем шахты им. Костенко

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после очередной аварии на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау" поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах компании случались неоднократно. Так, 17 августа на шахте "Казахстанская" загорелась конвейерная лента. В тот момент в шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы, 13 человек пострадали и пятеро погибли. Пожар в шахте "Казахстанской" до сих пор не потушен.

После того происшествия президент Токаев заявлял, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в свою очередь заявил, что не видит перспектив дальнейшей деятельности индийского бизнесмена, председателя правления ArcelorMittal Лакшми Миттала в Казахстане, так как из года в год вложение в поддержание производства на предприятии снижаются, а аварии, в которых гибнут работники, продолжаются.

В субботу произошла очередная масштабная авария, на этот раз на шахте им. Костенко. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 16 горняков, поиски еще трех десятков продолжаются.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев АрселорМиттал Темиртау шахта им. Костенко
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