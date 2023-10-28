Токаев поручил бывшему замруководителя Карагандинской области возглавить "АМТ"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил бывшему заместителю акима (руководителя) Карагандинской области, металлургу Вадиму Басину взять под управление компанию "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ).

"Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал", был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление", - сказал Токаев в субботу в Темиртау на встрече с семьями шахтеров, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко.

Высказывания президента приводятся в сообщении его пресс-службы.

"У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", - добавил глава государства.

Шестидесятилетний Вадим Басин работал на металлургическом комбинате в разных должностях с 1986 года. С 2017 по февраль 2021 года был исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау". Затем был назначен заместителем акима Карагандинской области, в этой должности он курировал вопросы энергетики, ЖКХ, индустриально-инновационной политики и инвестиций.

По последним данным, жертвами пожара на шахте им.Костенко "АрселорМиттал Темиртау" в Караганде стали 28 человек, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.