Число жертв пожара в шахте в Казахстане увеличилось до 32 человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на шахте им.Костенко в Караганде увеличилось до 32 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Поиски 14 шахтеров продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Тем временем пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" сообщила, что после пожара на шахте им. Костенко работа угольных шахт "АМТ" приостановлена на сутки. "За это время будут проведены проверки газовой защиты", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. В шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.

АО "АрселорМиттал Темиртау" владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.