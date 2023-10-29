Число жертв пожара в шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 35 человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на шахте им. Костенко в Караганде (административный центр Карагандинской области) увеличилось до 35 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На данный момент (по состоянию на 9:00 местного времени - ИФ) обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, продолжаются активные поиски 11 шахтеров.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу.