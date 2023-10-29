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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Число жертв пожара в шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 36 человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на шахте им. Костенко в Караганде (административный центр Карагандинской области) увеличилось до 36 человек, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау".

"На момент написания подтверждено 36 погибших, 10 шахтеров все еще пропали без вести", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу.

Казахстан Карагандинская область
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