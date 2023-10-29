"АрселорМиттал Темиртау" будет передана правительству Казахстана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) подтвердила заключение соглашения с правительством о передаче актива Казахстану, сообщила пресс-служба АМТ.

"На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством Казахстана найти новый путь вперед. (...) Несколько месяцев назад мы вступили в переговоры о передаче права собственности на "АрселорМиттал Темиртау" обратно правительству, а на прошлой неделе перед этой трагической аварией мы подписали принципиальное соглашение", - говорится в сообщении АМТ, опубликованном на сайте компании в воскресенье.

В сообщении отмечается, что ArcelorMittal владеет рудниками в Казахстане с 1995 года.

"К сожалению, их эксплуатация сопряжена с высоким риском безопасности из-за их сложной геологии, что привело к ряду несчастных случаев со смертельным исходом за последние два года. Мало утешает тот факт, что компания приложила значительные усилия, которые с 2020 года были еще более усилены, для улучшения показателей безопасности на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что последняя случившаяся авария на шахте им. Костенко, унесшая жизни 36 шахтеров, "служит напоминанием о том, что какую бы хорошую работу мы ни проделали для повышения безопасности в группе, еще многое предстоит сделать".

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. На данный момент обнаружены тела 36 горняков, поиски еще 10 шахтеров продолжаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству после аварии в субботу прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". Позже правительство сообщило о завершающемся оформлении сделки по передаче права собственности на "АТМ" в пользу Казахстана. Однако в кабмине опровергли слухи о передаче актива другим иностранным инвесторам.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.