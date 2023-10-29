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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Генсек ООН раскритиковал Израиль за активизацию военных действий в секторе Газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о резком ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа, раскритиковав Израиль за активизацию военных действий, и вновь призвал стороны к прекращению огня, цитирует его заявление газета Times of Israel.

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"Ситуация в секторе Газа от часа к часу становится все более отчаянной. Я сожалею, что вместо чрезвычайно необходимой гуманитарной паузы, которую поддерживает международное сообщество, Израиль лишь усилил свои военные операции", - заявил Гутерриш во время поездки в Непал.

Накануне генсек ООН сообщил, что его поначалу "воодушевил, казалось бы, растущий консенсус по теме необходимости хотя бы гуманитарной паузы на Ближнем Востоке".

"К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели. Эту ситуацию необходимо переломить", - убежден Гутерриш.

Он также призвал к немедленному прекращению огня и безусловному освобождению всех находящихся в плену лиц, к доставке помощи жителям сектора Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны единогласно приняли решение о переходе ко второму этапу конфликта, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа.

На этой неделе генассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. За принятие документа выступили 120 стран. Против высказались 14 стран, 45 воздержались.

Хроника 07 – 29 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН ХАМАС Израиль
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