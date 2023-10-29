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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье сообщили, что за последние сутки нанесли удары по 450 целям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди целей - штаб-квартиры движения, наблюдательные посты, пусковые установки ракет.

Также израильские военные сообщили, что сухопутные силы ЦАХАЛ в ночь на воскресенье расширили операции в секторе Газа.

По информации ЦАХАЛ, в ночь на воскресенье один израильский военнослужащий получил тяжелое ранение в результате взрыва в северной части сектора Газа, еще один получил ранение средней степени тяжести в результате столкновений с палестинцами.

Кроме того, ЦАХАЛ в воскресенье вновь призвал жителей сектора Газа к эвакуации на южные территории анклава.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны единогласно приняли решение о переходе ко второму этапу конфликта, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу армия Израиля нанесла удары по 150 целям - подземным туннелям, боевым площадкам и другой подземной инфраструктуре.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Хроника 07 – 29 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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