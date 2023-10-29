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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье, что со стороны Ливана по израильской территории запустили несколько ракет, сообщает Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, все они упали на открытой холмистой местности на севере Израиля близ ливанской границы. Пострадавших в результате обстрела нет.

В ЦАХАЛ отметили, что ответили на эти удары артиллерийским огнем в сторону юга Ливана, откуда, как считают израильские военные, были совершены пуски.

Хроника 07 – 29 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ЦАХАЛ
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