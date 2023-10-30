Израиль нанес авиаудар по сирийской территории

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Сирии, сообщила израильская армейская пресс-служба в понедельник.

"Некоторое время назад в ответ на обстрелы Израиля с территории Сирии самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба сообщала об обстрелах Израиля со стороны Сирии и ответных обстрелах со стороны ЦАХАЛ. В ночь на субботу был нанесен авиаудар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Он стал ответом на попытку ракетной атаки с территории Ливана. Однако ракеты не достигли цели и упали на территории Сирии.