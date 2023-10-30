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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 октября

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, планирование обсуждения помощи Израилю палатой представителей США, авиаудар Израиля по сирийской территории

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Половина из них госпитализирована, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

- Палата представителей на следующей неделе запланировала обсудить помощь Израилю. Ее спикер Майк Джонсон отметил, что в этом есть срочная необходимость.

- Израиль нанес авиаудар по сирийской территории. "Некоторое время назад в ответ на обстрелы Израиля с территории Сирии самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", - говорится в сообщении израильской армии.

- Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике. Властям страны удалось спасти 340 человек. На помощь пострадавшим отправили около 10 тысяч военнослужащих.

- В Испании прошли многотысячные акции против амнистии каталонских сепаратистов. С призывом выйти на улицы выступила ультраправая партия Vox.

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