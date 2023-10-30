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В Казахстане решили создать НИИ Каспийского моря

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане для изучения экологических проблем Каспийского моря будет создан научно-исследовательский институт, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации республики. Министерство уже подготовило проект постановления о создании НИИ.

"Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи", - объяснилминистр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

НИИ Каспийского моря будет исследовать экологические проблемы Каспия, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

Казахстан Каспий Каспийское море Нуржан Нуржигитов
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