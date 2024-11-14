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В Казахстане на берег Каспия выбросило за три недели 1034 мертвых тюленя

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря с 24 октября по 13 ноября обнаружено 1034 мертвых тюленя, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Их нашли специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В ходе мониторинга и совместной работы с Институтом гидробиологии и экологии, Центром по изучению и реабилитации тюленей и НПЦ НИИ микробиологии и вирусологии проведен частичный отбор тканей погибших животных для проведения исследований.

В комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной гибели животных могли стать "природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений".

"Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца", - сказано в сообщении.

Сотрудники комитета ветконтроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане.

"На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты", - отмечается в сообщении.

Казахстан Минсельхоз Астана Каспийское море Мангистауская область
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