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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Казахстане высказали обеспокоенность сильным обмелением реки Урал

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти Атырауской области обеспокоены сильным обмелением реки Урал и снижением уровня Каспийского моря, призывают профильные министерства Казахстана изучить причины и принять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы.

"Для экологической реабилитации реки Урал в регионе ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Однако за последние три года русло реки Урал сильно обмелело и сейчас она находится на грани экологического бедствия", - заявил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на выездном совещании на тему экологической ситуации в регионе.

По словам Бисембиева, стабильный объем среднего многолетнего стока реки уменьшился с 9,46 до 4,93 куб. км в 2022 году, то есть в два раза.

"В связи с этим, прежде всего, необходимо углубить русло реки. Для этого считаю, что Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо обратить особое внимание на вопросы увеличения объемов стока воды из водоемов, расположенных выше реки Урал, синхронизированию ее стока, организации научных исследований реки", - сказал замакима.

Он также сообщил, что "за последние годы фоновый уровень Каспийского моря понизился на 2 метра, он отошел от берега на 25-30 км, и возникла опасность засоления открытых участков".

"В этой связи, министерству экологии и природных ресурсов требуется на должном уровне выделить средства для улучшения материально-технического состояния природного резервата "Ак Жайык". Кроме того, мы считаем, что вышеуказанным министерствам следует провести срочные исследовательские работы с целью определения причин снижения уровня воды в Каспийском море и разработать конкретные программы по предотвращению появления соленой пыли на побережье", - сказал Бисембиев.

Река Урал протекает по территории Казахстана и России и впадает в Каспийское море.

Казахстан Каспийское море Атырау Урал Жасулан Бисембиев
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