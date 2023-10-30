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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Профсоюз UAW достиг соглашения с General Motors

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская General Motors и профсоюз работников автопрома страны United Auto Workers (UAW) согласовали условия нового коллективного договора, передает CNBC со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, основные условия договора соответствуют параметрам недавно согласованных сделок профсоюза с Ford Motor и европейской Stellantis.

В прошлую среду UAW заключил соглашение с Ford, предусматривающее повышение зарплат на 25% в течение срока контракта (до 30 апреля 2028 года), а в субботу уладил свои разногласия со Stellantis.

Десятки тысяч членов профсоюза бастовали более шести недель, чтобы повлиять на автопроизводителей. В субботу UAW заявил о расширении забастовки на еще одно предприятие GM.

Акции General Motors дешевеют на 0,8% на торгах в понедельник.

General Motors UAW
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