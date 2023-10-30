Израильские танки перекрыли главную дорогу, ведущую с севера на юг сектора Газа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) замечены близ окраин города Газа в одноименном анклаве, перекрыт доступ к главной автотрассе, ведущей с севера на юг сектора, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Израильские танки вторглись на территорию города Газа со стороны улицы Салаха ад-Дина, на расстоянии около 3 км от границы Израиля с анклавом", - передает "Аль-Джазира".

Сообщается о тяжелых столкновениях солдат ЦАХАЛ с бойцами ХАМАС в этом районе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число ее жертв в секторе Газа превысило 8,3 тыс. человек.