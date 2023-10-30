Число жертв в секторе Газа превысило 8,3 тыс. человек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли около 8,3 тыс. человек, сообщает в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погибли 8 306 человек, из них 3 457 детей. Пострадали около 21 тыс.

Также на Западном берегу Иордана погибли 119 человек, пострадали около 1,9 тыс.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.