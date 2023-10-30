Израильские военные сообщили о ликвидации нескольких командиров ХАМАС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземной операции в Газе уничтожила несколько ячеек ХАМАС и ликвидировала нескольких командиров группировки, сообщает в понедельник Times of Israel.

Израильские сухопутные войска совместно с ВВС ликвидировали несколько командующих группировкой, в том числе главу военно-морских сил в центральном секторе Газа Мухаммеда Сафади.

Также ЦАХАЛ разрушил позиции для запуска противотанковых управляемых ракет и другие объекты инфраструктуры ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.