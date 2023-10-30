Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Предприниматель Алексей Кузьмичев Фото: Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский миллиардер Алексей Кузьмичев взят в понедельник под стражу во Франции, сообщает газета Le Monde.

Издание, ссылаясь на Национальную финансовую прокуратуру, пишет от обысках, которые прошли в доме подозреваемого в седьмом округе Парижа и на его вилле в Сен-Тропе.

Газета называет Кузьмичева "одним из наиболее влиятельных людей России" и отмечает, что он находится под санкциями ЕС в связи с событиями на Украине. В санкционный список был внесен, находясь на территории Франции.

По данным прокуратуры, расследование в отношении Кузьмичева касается подозрений в налоговых махинациях, а также других правонарушений, "в том числе нарушения санкций".

С 15 марта прошлого года Кузьмичев находится под санкциями ЕС.

Комментариев представителей Кузьмичева по поводу этой информации французских СМИ пока не поступало.