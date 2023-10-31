США и Саудовская Аравия стремятся не допустить разрастания ближневосточного конфликта

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и находящийся в Соединенных Штатах с визитом министр обороны Саудовской Аравии Халид Бен Салман обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подтвердили важность сдерживания конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил Белый дом.

"Они подтвердили важность сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от попыток расширения конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в секторе Газа и "подчеркнули важность работы по достижению устойчивого мира между израильтянами и палестинцами", необходимость увеличения гуманитарной помощи населению анклава.

Салливан "подтвердил приверженность президента Байдена поддержке защиты партнеров США от угроз со стороны государственных и негосударственных субъектов, в том числе тех, кого поддерживает Иран", приветствовал усилия Эр-Рияда по деэскалации конфликта в Йемене.

Советник американского презента и садовский министр обсудили усилия по укреплению оборонного партнерства между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, "которое на протяжении десятилетий служило краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания", отметил Белый дом.

Накануне портал Axios, ссылаясь на информированные источники, писал, что визит состоится на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа. США и Саудовская Аравия "выражают обеспокоенность тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в региональную войну".

Ранее МИД Саудовской Аравии опубликовал заявление с критикой действий Израиля, осудив израильскую наземную операцию в Газе.

"Любая наземная операция Израиля поставит под угрозу жизни палестинских гражданских лиц", - говорилось в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 28 октября о переходе ко второму этапу операции в секторе Газа, в котором будет задействовано больше военнослужащих.

По его словам, целью новой фазы операции является "уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой". Всех, кто обвиняет израильскую армию в военных преступлениях, он назвал "лицемерами".