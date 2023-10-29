Министр обороны Саудовской Аравии обсудит в США, как остановить рост ближневосточного конфликта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Салман, как ожидается, в понедельник посетит Вашингтон для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации, сообщил портал Axios со ссылками на информированные источники.

По словам источников, хотя визит был запланирован давно, он состоится на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа. США и Саудовская Аравия "выражают обеспокоенность тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в региональную войну", отмечается в сообщении.

Axios пишет, что запланированы встречи Халида бен Салмана с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и несколькими сенаторами.

Ранее в субботу МИД Саудовской Аравии опубликовал заявление с критикой действий Израиля, осудив израильскую наземную операцию в Газе.

"Любая наземная операция Израиля поставит под угрозу жизни палестинских гражданских лиц", - говорилось в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что власти приняли решение о переходе ко второму этапу операции, в ходе которого будет задействовано больше военнослужащих в секторе Газа.

По его словам, целью новой фазы операции является "уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой", назвав всех, кто обвиняет израильскую армию в военных преступлениях, "лицемерами".

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант в очередной раз заявил, что "эта война не будет короткой". Он отметил, что после перехода к новой фазе армия нанесла мощные удары по объектам ХАМАС.