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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Блинкен посетит Израиль в пятницу

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября вновь направится в Израиль, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа Мэтью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен посетит Израиль в пятницу, чтобы встретиться с членами израильского правительства", - сказал Миллер журналистам.

С начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта Бликен посещал Израиль уже дважды в ходе поездки на Ближний Восток.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в понедельник, 30 октября, заявил, что операция против ХАМАС вступила в третий этап - сухопутное наступление в Газе.

Хроника 07 октября – 01 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль США ЦАХАЛ ХАМАС Энтони Блинкен
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