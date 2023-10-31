Нетаньяху просил ЕС убедить Египет принять беженцев из Газы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров поспособствовать тому, чтобы Египет согласился принимать беженцев из сектора Газа, сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, израильский премьер поднимал эту тему на прошлой неделе на встречах с официальными лицами ЕС.

Согласно источникам, такие европейские страны, как Франция и Германия, отказали в этой просьбе, сочтя ее нереалистичной.

"Нетаньяху довольно настойчиво продвигал идею того, что решение заключается в том, чтобы египтяне приняли жителей Газы хотя бы на время конфликта. Но мы не рассматривали это очень серьезно, так как египетская позиция есть и всегда была очень очевидной - они этого делать не будут", - сказал один из источников издания.

По словам двух источников, в настоящее время ведутся переговоры, которые касаются возможности вывоза раненых из Газы в Египет, но пока соглашение не достигнуто.

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа - единственная дорога в анклав, которую не контролирует Израиль. Ранее через него начала поступать первая после начала конфликта Израиля и ХАМАС гуманитарная помощь.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.