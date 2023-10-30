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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

В сектор Газа за сутки проследовало 33 грузовика с гуманитарной помощью

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в сектор Газа прибыли 33 грузовика с гуманитарной помощью через КПП "Рафах" на границе с Египтом, пишет The Times of Israel со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ, OCHA).

"Это крупнейшая поставка гуманитарной помощи с 21 октября", - заявили в управлении.

В грузовиках была вода, продукты питания и медицинские принадлежности. В УКГВ считают, что необходимо увеличить объем доставляемой на регулярной основе помощи, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

С момента открытия КПП "Рафах" гуманитарную помощь в сектор Газа доставили 117 грузовиков. Около 70 из них доставили медикаменты, около 60 - продукты питания. При этом только 13 перевозили воду и санитарно-гигиенические принадлежности.

В воскресенье вечером "тысячи" человек ворвались в несколько складов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и "взяли пшеничную муку и другие предметы первой необходимости, такие как средства гигиены", сообщила CNN. В организации ситуацию назвали "тревожным знаком того, что гражданский порядок начинает рушиться".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 – 30 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа ООН сектор Газа Рафах
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