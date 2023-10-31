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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Премьер-министр Египта подтвердил отказ принимать палестинских беженцев

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая в городе Эль-Ариш на Синае, подтвердил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом передает агентство EFE.

"Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы", - отметил Мадбули.

Он также сообщил, что Каир планирует в ближайшие годы расширить планы развития и реконструкции Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, "чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая".

21 октября ас-Сиси подтвердил позицию Египта о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Ранее египетский президент объяснял, что, если палестинцев переместят в Египет, израильская военная операция может длиться годами, и Египту придется разбираться с последствиями, а полуостров станет базой для операций против Израиля.

Израиль не раз призывал Египет принять беженцев из анклава. Financial Times недавно сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно снова пытался убедить европейских лидеров помочь уговорить Египет принять жителей сектора Газа. Источники газеты говорят, что представители Франции и Германии отказали в этой просьбе, сочтя ее нереалистичной.

Также принимать беженцев из сектора Газа отказывается Иордания.

Хроника 07 – 31 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Абдель Фаттах ас-Сиси Египет Газа Биньямин Нетаньяху Израиль Синай Мустафа Мадбули
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