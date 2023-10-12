Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Египет отверг идею создания безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Египет не желает открывать коридоры для перемещения гражданских лиц из сектора Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По их словам, Египет обсудил с США и другими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через свою границу с Газой.

Как заявили источники, Каир отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для палестинских беженцев.

По словам одного из собеседников газеты в службе безопасности, Египет отвергает идею создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить "право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю".

Кроме того, источники сообщили, что на переговорах между Египтом и США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Синайским полуостровом Египта.

Ранее телеканал NBC News сообщал также со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время координирует с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд из Газы гражданским лицам.

Согласно плану, палестинские гражданские лица и американцы покинут зону боевых действий в Газе через южный коридор, ведущий в Египет.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

Повреждение Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });