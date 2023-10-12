Египет отверг идею создания безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Египет не желает открывать коридоры для перемещения гражданских лиц из сектора Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По их словам, Египет обсудил с США и другими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через свою границу с Газой.

Как заявили источники, Каир отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для палестинских беженцев.

По словам одного из собеседников газеты в службе безопасности, Египет отвергает идею создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить "право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю".

Кроме того, источники сообщили, что на переговорах между Египтом и США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Синайским полуостровом Египта.

Ранее телеканал NBC News сообщал также со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время координирует с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд из Газы гражданским лицам.

Согласно плану, палестинские гражданские лица и американцы покинут зону боевых действий в Газе через южный коридор, ведущий в Египет.