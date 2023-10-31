Блинкен призвал Сенат срочно одобрить допфинансирование администрации Байдена

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комитете Сената по ассигнованиям, что нужно срочно одобрить запрос Белого дома на дополнительное финансирование администрации на общую сумму более $100 млрд для поддержания американского лидерства на мировой арене и оказания помощи Израилю и Украине.

"Запрос президента нацелен на срочное выделение средств, которые нам необходимы, чтобы продолжать оставаться в лидерах", - сказал он.

По его словам, запрос президента также направлен на выполнение нескольких задач в том числе на "постоянную поддержку Израиля и Украины".

Кроме того, дополнительное финансирование "позволит США решать проблемы, связанные с серьезными гуманитарными потребностями на Украине, в Газе, в Судане, Армении и в других уголках мира", продолжил госсекретарь.

Дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы США превзошли соперников. "Запрос на финансирование призван усилить сдерживание, он поддержит наших союзников и партнеров", - отметил он.

Запрашиваемые средства также будут направлены на обеспечение безопасности американцев внутри США, что включает в том числе и решение проблемы миграции, сказал Блинкен.

Ранее в октябре Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

В общей сложности президент США желал бы получить у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.