Республиканцы в Сенате не спешат одобрить запрос на финансирование помощи Украине

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Демократы в комитете Сената США по ассигнованиям призвали поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование администрации на более $100 млрд, в том числе для помощи Израилю и Украине, однако сенаторы-республиканцы высказали ряд замечаний по этой инициативе.

"Не совершайте ошибку: нам нужно заняться всеми этими приоритетными вопросами в рамках одного пакета. Реальность такова, что все эти вопросы связаны, и все они носят неотложный характер", - заявила в начале слушаний в комитете сенатор-демократ Пэтти Мюррей.

Она отметила, что вместе с самым высокопоставленным республиканцем в комитете сенатором Сьюзан Коллинс подготовила "мощный двухпартийный законопроект", который включает в себя помощь как Израилю, так и Украине, как того хотел президент Джо Байден.

Однако не все республиканцы выразили готовность безоговорочно поддержать запрос.

Сенатор-республиканец Джеральд Моран сказал: "Я хочу быть уверенным в том, что мы поддерживаем Украину таким образом, который позволит им преуспеть. Я не хочу, чтобы была просто патовая ситуация. Я не хочу, чтобы доллары пошли Украине только на то, чтобы не проиграть".

Он напомнил, что многих конгрессменов беспокоит и обстановка с безопасностью дома, в том числе на границе, а не только за рубежом.

"Мы должны поддерживать Израиль - без всяких вопросов (...) Я также думаю, что нам надо поддерживать Украину (...) Но мы также должны обеспечить безопасность родины, это означает защиту границ", - заявил республиканец Джон Хувен.

Он также призвал госсекретаря США Энтони Блинкена, присутствовавшего на слушаниях, дать гарантии того, что власти положат конец нелегальной миграции через южную границу страны.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин упомянула в дебатах и Иран.

"Очень важно напомнить людям, что сокращение возможностей Ирана не означает только поддержку Израиля, это также равнозначно поддержке Украины", - объясняла она.

"Крайне важно, чтобы этот комитет сыграл лидирующую роль в принятии Конгрессом этого финансового пакета, который поддержит Израиль и Украину", - заявил демократ Джон Тестер.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США желал бы получить у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что финансирование Украины и Израиля должно осуществляться раздельно. Он дал понять, что не поддержит запрос Белого дома на принятие единого пакета помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд.

Ha'aretz также узнало, что республиканцы в Сенате США тоже добиваются разделения помощи Израилю и Украине. По данным газеты, несколько сенаторов подготовили законопроект, предусматривающий ускорение выделения Израилю чрезвычайной помощи в размере $14,3 млрд", чтобы этот вопрос не увяз во внутренних разногласиях в Вашингтоне по финансированию Украины.