Руководители Госдепа и Пентагона выступили за дальнейшую поддержку Украины

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате заявил о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины.

"Главное - это разделять бремя расходов между США и Европой. Если уйдем мы (США), то уйдут и они (европейцы)", - сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, также участвующий в слушаниях, заявил, что Украине "незамедлительно требуются ресурсы".

По его словам, в России рассчитывают на то, что "на Западе устанут поддерживать Украину". Если прекратить поддерживать Украину, то Россия одержит победу, предупредил министр.