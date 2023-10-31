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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Руководители Госдепа и Пентагона выступили за дальнейшую поддержку Украины

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате заявил о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины.

"Главное - это разделять бремя расходов между США и Европой. Если уйдем мы (США), то уйдут и они (европейцы)", - сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, также участвующий в слушаниях, заявил, что Украине "незамедлительно требуются ресурсы".

По его словам, в России рассчитывают на то, что "на Западе устанут поддерживать Украину". Если прекратить поддерживать Украину, то Россия одержит победу, предупредил министр.

Ллойд Остин Пентагон США Энтони Блинкен Украина Госдепартамент
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