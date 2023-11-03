В МИД РФ исключили неадекватную реакцию Москвы на неадекватные санкции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия при выработке ответных мер на дальнейшие санкции ЕС будет стараться не прибегать к шагам, которые контрпродуктивны для нее самой, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы очень избирательно отвечаем, прежде всего, с учетом того, что контрсанкции не должны наносить ущерба нам", - сказал он журналистам на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде, комментируя работу ЕС над очередным санкционным пакетом против РФ.

При этом Грушко отметил, что "на неадекватные действия отвечать так же неадекватно - это не в наших традициях". В качестве примера таких мер он привел предыдущий пакет санкций ЕС, принятый в сентябре. Санкции предусматривали, в частности, ограничения для россиян при въезде на территорию Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России новых санкций, включая экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с РФ оцениваются примерно в 5 млрд евро.