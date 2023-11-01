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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

США в среду планируют провести тестовый пуск МБР "Минитмен-3"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовятся в среду осуществить очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, следует из данных Командования глобального удара американских ВВС.

Запуск невооруженной ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок, будет проведен из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния в район тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Как отметили в командовании, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

Это будет уже четвертое испытание американской МБР в текущем году. При этом американские военные указали, что Соединенные Штаты заранее уведомили РФ о предстоящем испытании "в соответствии с нашими существующими двусторонними обязательствами".

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

Minuteman III США Монтана Северная Дакота
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